15.02.2022 (19:00)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме

На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению.

После заслушивания глава российского военного ведомства вместе с командующим проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы и возложил венок к бюстам Героев Российской Федерации, погибших при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике.

На взлетной полосе министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22м и истребителей-перехватчиков Миг-31к, прибывшими 15 февраля на авиабазу с территории России для участия в учении ВМФ России.

Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввёл новую традицию – вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов.

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