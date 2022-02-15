15.02.2022 (18:45)
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Средиземном море
15 февраля с.г. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории.
Генерал армии Сергей Шойгу в пункте материально-технического обслуживания ВМФ России в г. Тартус заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Н.Евменова о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Н.Евменов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов, фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.
В ходе учения отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.
Основной направленностью проводимых учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Всего в серии проводимых учений военно-морского флота, по докладу адмирала Н.Евменова, задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.
В рамках активной фазы учения надводные корабли, подводные лодки и морская авиация флотов, действуя по единому замыслу, отрабатывают учебно-боевые задачи в акваториях Охотского, Черного и Баренцева морей.
Вместе с Сергеем Шойгу за ходом учения ВМФ России в Тартусе наблюдал министр обороны Сирии корпусной генерал Али Айюб.
В пункте МТО ВМФ России в г. Тартус Сергей Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского Флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии, а также возложил цветы к памятнику адмиралу Ф.Ушакову.