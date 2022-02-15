15.02.2022 (17:49)

Подразделения МТО ЮВО приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации на Ставрополье

Подразделения соединения материального технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) приступили с совершению марша протяженностью более 500 км в пункт постоянной дислокации в Ставропольском крае. Личный состав подразделений МТО принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова.

Маршрут автомобильной колонны пролегает через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Также личный состав подразделений ЮВО, завершивших участие в тактических учениях, совершает марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.

На маршруте организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение автоколонн обеспечивают экипажи военной автомобильной инспекции.

Доставка гусеничной бронетехники до железнодорожных платформ организована автомобильными тралами.

Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставляют в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестане и Северной Осетии.

По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице