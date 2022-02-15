15.02.2022 (17:29)

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открывается выставка «Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях»

16 февраля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге откроется выставка, которая никого не оставит равнодушным. Посетителям будут представлены уникальные модели артиллерийских орудий XVIII–XIX вв., размер которых иногда не превышает размер коробки из-под обуви. Они выполнены в 1/6, 1/8, 1/10 натуральной величины. Однако это не главная изюминка выставленных образцов. Все эти модели — действующие. Любая представленная на выставке маленькая пушечка только кажется некоей потешной игрушкой, на самом же деле, она может стрелять как самое настоящее орудие.

Большая часть моделей — результат творческой деятельности воспитанников Технической артиллерийской школы, основанной в 1821 году генерал-фельдцейхмейстером великим князем Михаилом Павловичем, младшим братом императора Николая I. Оканчивая учебное заведение, ученики представляли для получения диплома свои работы — миниатюрные модели артиллерийских орудий, выполненные в мельчайших деталях с высочайшим мастерством и профессионализмом. Они создавались для военных учебных заведений, музеев царствующего Дома Романовых и в качестве подарков правителям почти всех государств Европы и Азии. Эти работы не раз завоевывали награды на всероссийских выставках в Петербурге (1870 г.), Москве (1882 г.), Нижнем Новгороде (1886 г.), а также международных, в частности, на всемирной выставке в Париже (1839 г.), Лондоне (1861 г.) и Вене (1873 г.).

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи обладает самой полной в мире коллекцией такого рода. Это более 1,5 тыс. великолепно выполненных действующих моделей артиллерийских орудий, полевого артиллерийского обоза, а также станков, машин и механизмов XVIII–XIX вв. разных стран. На выставке можно будет увидеть модели разных видов артиллерии, разных типов орудий России, Пруссии, Англии, Австрии и т.д. Несмотря на то, что выставка весьма насыщенна по количеству экспонатов, она является лишь малой частью уникального собрания музея.

Особый интерес вызывают такие образцы, как секретная гаубица образца 1758 года системы П.И. Шувалова в 1/6 натуральной величины (после условных испытаний гаубицы Сенат приказал: «Хранить в арсенале за печатью, дабы имеющаяся в ней инвенция (изобретение), кроме наружности, никому открыта быть не могла»), модель ствола 3-фунт. «скорострельной» пушки XVIII в. в 1/4 натуральной величины — прообраз будущего пулемета, модель 6-трубной ракетной установки в 1/8 натуральной величины XIX в., модель 10-фунт. горного единорога образца 1838 года в 1/4 натуральной величины, модель 12-фунт. полевой облегченной пушки образца 1850 года системы Баумгарта в 1/6 натуральной величины, которая прекрасно зарекомендовала себя в Севастопольскую кампанию 1856 года.

На витринах также демонстрируются разные вспомогательные повозки, ящики и приспособления такие, как, например, модель зарядной фуры образца 1797 года для 24-фунт. осадной пушки в 1/10 натуральной величины, модель зарядного ящика образца 1805 года в 1/8 натуральной величины, модель походной батарейной канцелярии образца 1856 года в 1/6 натуральной величины, модель походной кузницы образца 1852 года в 1/6 натуральной величины, модель полевой повозки для двух 1/2-пуд. мортир в 1/8 натуральной величины, модель санитарной двуколки образца 1856 года в 1/6 натуральной величины, а также крошечные модели разного рода артиллерийских прицелов.

Выставка дополнена образцами иностранного производства, среди которых особо ценна модель 6-фунтовой неаполитанской полевой пушки XIX века в 1/5 натуральной величины, изготовленная королевской литейной Неаполя. Это подарок великому князю Михаилу Павловичу от короля Неаполя Фердинанда.

Надо заметить, что это не единственный мемориальный предмет. Посетители смогут увидеть офицерский артиллерийский сюртук и русскую пехотную офицерскую шпагу образца 1798 года, которые принадлежали начальнику всей русской артиллерии великому князю Михаилу Павловичу, усилиями которого была открыта Техническая артиллерийская школа.

Среди экспонатов есть и архивные документы, иллюстрирующие деятельность этого уникального учебного заведения, в частности, «Дело по 3-му отделению об изготовлении в технической школе для Их императорских Высочеств Великих Князей Николая и Михаила Николаевичей моделей лафетов и обозу в артиллерии употребляемому», дело «Об отливке в Санктпетербургском Арсенале маленьких орудий, для сыновей Их Высочеств, Наследники Цесаревичи и Принца Лейхтенбергского» и т.д.

В большом объеме на выставке демонстрируются предметы живописи, графики, различные чертежи и схемы. Они показывают определенные вехи в техническом развитии артиллерии, портреты артиллеристов разных эпох, форму одежды канониров и их орудия.

Выставка «Артиллерия XVIII–XIX вв. в моделях» будет работать до июня 2022 года.

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