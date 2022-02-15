15.02.2022 (17:24)

Минобороны России построит Университет креативных индустрий в Крыму

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России построят в Республике Крым круглогодичный образовательный центр «Университет креативных индустрий», являющийся ключевым проектом экосистемы «Таврида.АРТ».

Новый образовательный центр будет возведен на берегу Черного моря в бухте Капсель вблизи города Судак.

Ход выполнения работ на площадке строительства проверил сегодня заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

«Наши специалисты реализуют в Крыму очередной уникальный проект. Строительные работы ведутся в строгом соответствии с графиком, и развернуты одновременно на семи площадках. Возведение объектов первой очереди планируется завершить уже до конца 2022 года», - отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Военные строители приступили к бетонированию монолитных конструкций второго этажа административно-бытового здания. На объекте первого жилого корпуса строители обрезают сваи под необходимый уровень фундамента, на втором и третьем – делают гидроизоляцию. Завершается армирование фундаментных плит столовой и прачечной, а также монтаж оригинальных, полукруглых подпорных стенок парковки. На месте будущего променада создается насыпь. В настоящее время на площадке задействовано более 350 человек 47 единиц техники.

Планируется, что университет начнет работу в 2023 году и войдет в систему образовательных проектов Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

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