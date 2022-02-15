15.02.2022 (17:18)

Площадь зданий возводимого Минобороны России Университета креативных индустрий в Крыму превысит 42 тыс. квадратных метров

Первая очередь строительства образовательного центра «Университет креативных индустрий» возводимого военными строителями на побережье Черного моря в бухте Капсель в Крыму включает три большие творческие лаборатории, в которых одновременно смогут заниматься более 1,5 тыс. человек.

В зданиях разместят концертный зал на 400 мест, студию звукозаписи, типографию, мультимедийную студия для записи подкастов и прямых эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, танцоров, универсальные аудитории, многочисленные творческие пространства для архитекторов, художников, литераторов и дизайнеров.

К открытию университета также планируется построить пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, зону для питания, многофункциональную входную группу с медпунктом и залами ожидания, прачечную, котельную и административный корпус. Общая площадь зданий составит более 42 тысяч кв. м.

Сегодня, ход выполнения работ на площадке строительства проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Также, в работе принял участие генеральный директор «Центра развития культурных инициатив» – руководитель экосистемы проектов «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

«Будущий Университет креативных индустрий станет ядром экосистемы «Таврида.АРТ». Параллельно со строительством образовательного центра мы уже занимаемся исследованиями, разработкой и апробацией его образовательных программ. Это, действительно, масштабный проект», – отметил Сергей Першин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице