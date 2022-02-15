15.02.2022 (17:15)

Военные строители сохранили редкие краснокнижные растения в месте создания Университета креативных индустрий в Крыму

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России на время пересадили деревья, кустарники и травянистые растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации на месте строительства образовательного центра «Университет креативных индустрий» в Крыму.

«Все строительно-монтажные работы ведутся в строгом соответствии с экологическими требованиями. Руководствуясь рекомендациями, разработанным «Росприроднадзором» наши специалисты на время пересадили деревья фисташки туполистной, каперсы, астрагала, ковыля Лессинга, которые по завершении строительства будут возвращены на прежнее место», - сказал руководитель проекта Военно-строительной компании Евгений Кузьмин.

Крым является регионом с высокой сейсмической активностью. Военные специалисты учли эту особенность при проектировании сооружений. Под всеми зданиями будут не только бетонные стержни, но и усиленный многослойный фундамент.

Вместе с тем, участок застройки расположен на резко пересеченной местности с просадочным грунтом. Для его укрепления военными строителями будет погружено в почву более 3,2 тыс. свай длинной от 7 до 15 метров.



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