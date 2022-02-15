15.02.2022 (17:07)

В Южной Осетии отметили годовщину вывода Советских войск из Афганистана

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Республике Южная Осетия отметили 33-ю годовщину вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана в День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Почетными гостями стали президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов, командир 4-й военной базы ЮВО гвардии полковник Роман Вязовский.

Из маленькой республики для службы в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане были призваны более 200 человек. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортера, пересек мост, символизируя этим, что он последним перешёл пограничную реку Амударья (г.Термез). Позднее, последними Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.

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