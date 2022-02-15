15.02.2022 (17:02)

Противолодочные корабли Балтийского флота отразили воздушный налет условного противника

В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в одном из полигонов боевой подготовки флота.

В рамках учения экипажи тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

Кроме того, МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах, с использованием учебных мин, которые позже обезвредил рейдовый тральщик.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и других плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений применяются контактные и неконтактные морские мины.

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