15.02.2022 (16:56)

Московские юнармейцы почтила память воинов-интернационалистов

На Поклонной горе столичные юнармейцы возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Акция приурочена к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В этот день вместе с юными патриотами, в парке Победы традиционно собрались ветераны, прошедшие войны и горячие точки за пределами нашей страны, а также представители всероссийской организации «Боевое Братство».

Стоит отметить, что ветераны боевых действий частые и желанные гости на многочисленных юнармейских мероприятиях. Так, в этот день во всех 85 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока, прошли уроки мужества, квесты и викторины на знание ратной истории страны, а также боевых задачах воинов-интернационалистов.

При этом сами ветераны рассказали юным патриотам об участии в военных операциях, трудностях и особенностях выполнения боевых задач, а также ценности мира и взаимопонимания между народами.

Напомним, 15 февраля 1989 года 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил СССР с развернутыми боевыми знаменами вернулась из Афганистана на Родину.

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