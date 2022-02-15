15.02.2022 (16:46)

Специалисты РЭБ ЗВО обеспечили радиоэлектронную безопасность колоннам военной техники, возвращающимся в ППД после учений

Со специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) проведена комплексная тренировка по защите от радиоуправляемых фугасов колонн военной техники, возвращающейся после серии проведённых тактических учений. Об этом сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«Расчеты РЭБ выполнили нормативы по развёртыванию современных станций и комплексов для совершения маршей и отработки задач по постановке радиопомех дронам условного противника», — уточнил генерал-полковник Александр Журавлев.

Также в ходе тренировки специалисты РЭБ отработали вопросы блокировки сигналов сотовой и радиосвязи с помощью станции помех «Лесочек».

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