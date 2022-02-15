15.02.2022 (16:34)

На аэродром Хмеймим прибыли самолеты Ту-22М3 и МиГ-31к

Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысяч километров.

В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

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