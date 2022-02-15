Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2022 (16:34)

На аэродром Хмеймим прибыли самолеты Ту-22М3 и МиГ-31к

Фото Видео

Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысяч километров.
В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипажи МиГ-31БМ ЦВО отработают перехват высокоточного оружия условного противника на ученнии в Сибири
Летчики армейской авиации ЮВО отработают ночные полёты в рамках лётно-тактического учения в Ставропольском крае
Противолодочные самолёты Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота провели постановку минных заграждений в ходе учения
В Сибири состоялось комплексное учение подразделений армейской авиации и ПВО ЦВО

Метки:
Дальняя авиация , Авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false