15.02.2022 (16:29)

Экипажи МиГ-31БМ ЦВО отработают перехват высокоточного оружия условного противника на ученнии в Сибири

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) отработают перехват и противодействие высокоточному оружию и комплексам дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) условного противника в ходе первого этапа летно-тактического учения с боевым применением, стартовавшего в Красноярском крае.

В ходе первого этапа летный состав истребительного полка выполнят оперативный вывод более 10 МиГ-31БМ из-под удара условного противника, совершив групповое перебазирование на оперативный аэродром.

В новом позиционном районе летчики истребителей-перехватчиков отработают учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию «противника». Экипажи МиГ-31БМ выполнят обнаружение и условное уничтожение мишеней, имитирующих крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты, а также боевые комплексы разведки и управления.

Первый этап учения завершится в конце недели, после чего экипажи осуществят перелет в Республику Бурятия, где выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям.

В летно-тактическом учении задействовано около 20 единиц авиационной техники (истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, самолет ДРЛО А-50), а также около 800 военнослужащих из числа летного состава, боевых расчетов радиолокационных станций «Небо-М» и «Десна-М», инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице