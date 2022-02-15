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15.02.2022 (16:20)

Стартовал турнир по компьютерному спорту «Киберпатриот» среди курсантов высших учебных заведений

Сегодня стартовал турнир по компьютерному спорту «Киберпатриот» среди курсантов высших учебных заведений Министерства обороны, МВД, СК, МЧС и ФСИН России. Чемпионат организован Департаментом информационных систем Минобороны России. Участие в нем подтвердили 121 команда из 49 высших учебных заведений. В этом году впервые участвуют команды из Республики Беларусь.

В период с 15 февраля по 28 апреля будет проведен отборочный этап, по итогам которого 16 сильнейших команд встретятся в финале в период проведения Армейских международных игр (с 13 по 27 августа) на площадке Клуба болельщиков АрМИ-2022.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Департамент информационных систем МО РФ
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