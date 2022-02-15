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15.02.2022 (16:15)

Разведчики ЦВО навели удар артиллерии на позиции противника в ходе учения в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного Сибири, совершили рейд в тыл условного противника и навели огонь артиллерии по его позициям в ходе учения в Кузбассе.

По замыслу учения, военнослужащие разведывательных подразделений получили учебно-боевую задачу совершить скрытное проникновение в тыл условного противника, собрать разведданные и оперативно передать их в штаб. Используя станции наземной разведки, военнослужащие вскрыли позиции расчетов реактивной артиллерии неприятеля и полевой командный пункт.

Разведчики передали их координаты командованию с помощью комплекса разведки и связи «Стрелец», после чего позиции условного противника были уничтожены огнем артиллерийских расчетов из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С».

Кроме этого, в ходе учения разведывательные подразделения отработали задачи по поиску маршрутов передвижения условного противника и организации засад.

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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