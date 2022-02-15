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15.02.2022 (16:08)

Командование ЮВО почтило память воинов-интернационалистов в годовщину вывода советских войск из Афганистана

В парке Плевен Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.

На памятном митинге присутствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Алексей Авдеев, офицеры штаба округа, ветераны Афганистана, родственники военнослужащих, юнармейцы и школьники.

Участники церемонии почтили память жертв Афганской войны минутой молчания, под сопровождение военного оркестра возложили венки и цветы к мемориальному комплексу.

Как вспоминали ветераны Афганистана, в горячую точку было отправлено около 6 тыс. ростовчан. При выполнении интернационального воинского долга погибли около 200 человек. За боевые заслуги многие военнослужащие из Ростова-на-Дону были награждены орденами и медалями, некоторые удостоены звания Героя Советского Союза.

Также в гарнизонах ЮВО состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Во время утренних построений личного состава в соединениях и воинских частях, в том числе и на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии, военнослужащие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

Мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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