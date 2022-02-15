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15.02.2022 (16:05)

Красноярские юнармейцы приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Красноярские юнармейцы и военнослужащие ракетного подразделения, дислоцированного в ЗАТО поселок городского типа Солнечный, приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших советских и российских военнослужащих, выполняющих долг за пределами страны. Затем юнармейцы и военнослужащие возложили цветы к памятнику Воинам Ужурского гарнизона, погибшим при выполнении служебного долга.

Перед участниками выступил ветеран войны в Афганистане Игорь Дубанов, который  кратко рассказал историю своей службы в ДРА, а также напомнил о важности помнить каждого солдата погибшего на войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
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