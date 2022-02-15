15.02.2022 (15:56)

На Балтийском флоте почтили память россиян, исполнявших служебный и воинский долг за пределами Отечества

В Калининграде представители командования Балтийского флота, военнослужащие Калининградского гарнизона и воины-интернационалисты почтили память товарищей, исполнявших служебный и воинский долг за пределами Отечества.

В калининградском парке «Юность» состоялось возложение цветов и венков к монументу воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. В завершение мероприятия торжественным маршем прошла рота Почетного караула Балтийского флота.

Также памятные мероприятия с участием военнослужащих Балтийского флота прошли в Балтийске, Гусеве, Гвардейске и Советске.

В Калининградской области проживает свыше 3 тыс. человек, которые принимали участие в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 137 жителей региона не вернулись домой из горячих точек.

Справочно:

15 февраля ежегодно отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата его проведения была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

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