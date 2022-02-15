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15.02.2022 (15:52)

Миротворцы ЦВО отразили нападение условных бандформирований на колонну с гуманитарной помощью под Самарой

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа отразили нападение условных бандформирований на колонну с гуманитарной помощью в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения в районе проведения операции по поддержанию мира бандформирования предприняли попытку дестабилизировать обстановку.

На одном из участков дороги незаконные вооруженные лица устроили засаду и напали на охраняемый груз. Военнослужащие уничтожили НВФ, используя автоматы АК-74, пулеметы «Печенег» и гранатометы РПГ-7В. Колонна прибыла в населенный пункт в установленный срок.

В учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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