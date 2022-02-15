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15.02.2022 (17:00)

Инспекторы ВАИ ЮВО обеспечат безопасность при движении воинских колонн в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений

Инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) обеспечат безопасность дорожного движения воинских колонн при возвращении подразделений в пункты постоянной дислокации после проведения плановых учений.

Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Военнослужащие ВАИ сопроводят колонны техники с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Также инспекторами передвижных мобильных постов ВАИ будет осуществляться регулирование дорожного движения для организации безопасности дорожного движения при сопровождении воинских колонн.

По прибытии в пункты постоянной дислокации техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВАИ , Южный военный округ
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