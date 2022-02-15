15.02.2022 (15:27)

В Военно-медицинской академии прошел мастер-класс для военных офтальмологов

В феврале на кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии прошёл очередной курс «Факоэмульсификация катаракты», в котором приняли участие главные военные офтальмологи из центральных, военных клинических и военно-морских клинических госпиталей Министерства обороны Российской Федерации, а также слушатели ординатуры факультета руководящего медицинского состава академии.

Стоит отметить, что подобные мероприятия уже проводились в Военно-медицинской академии, но это были трёхдневные курсы, а в 2021 году кафедра впервые провела полноценный двухнедельный мастер-класс. Теперь это стало своего рода традицией.

Мастер-класс прошел в формате Wetlab, который предполагает сначала теоретический, затем практический курс по основам факоэмульсификации катаракты.

«У нас детально разбирается каждый этап, каждая технология, которая входит в состав операции», – рассказал начальник кафедры офтальмологии, полковник медицинской службы Алексей Куликов.

В ходе мастер-класса участники узнали о перспективных технологиях, которые используются в практике клинической работы. Кроме того, военные офтальмологи познакомились с работой хирургов Военно-медицинской академии непосредственно в операционной.

На второй неделе обучения участники мастер-класса отрабатывали свои профессиональные навыки на современном высокотехнологичном хирургическом оборудовании. Они освоили технику и методы имплантации интраокулярных линз на специальных факомашинах.

По словам майора медицинской службы, слушателя ординатуры факультета руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии Павла Воронкова, отработка практических навыков на биоматериале крайне необходима для начинающего офтальмохирурга. Она позволяет отточить ряд важнейших мануальных навыков и закрепить на практике массивный пласт полученного на курсе теоретического материала еще до начала самостоятельной хирургической практики на реальных пациентах.

«От лица всей учебной группы хочу выразить искреннюю признательность и благодарность кафедре офтальмологии не просто за организацию такого рода курсов, а за проявленную таким образом заботу о профессиональном росте офтальмохирургов военных клинических и военно-морских клинических госпиталей Министерства обороны Российской Федерации», – поделился впечатлениями Павел Воронков.

По окончании курса все участники получили сертификаты, которые позволят применить наработанные навыки и знания при работе с пациентами.



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