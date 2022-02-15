15.02.2022 (18:00)

В Амурском соединении дальней авиации проведены памятные мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В рамках комплекса мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов, спланировано проведение онлайн концертов в гарнизонных домах офицеров с участием творческих коллективов местных муниципалитетов, социально-культурных центров, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Кроме этого, организованы митинги у мемориальных сооружений павшим воинам в локальных конфликтах с отданием воинских почестей и возложением траурных венков.

В адрес ветеранов войны в Афганистане от командования воинских частей и администрации местных муниципальных образований прозвучали слова благодарности, были вручены памятные подарки и почетные грамоты.

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