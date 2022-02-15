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15.02.2022 (17:45)

В Доме офицеров Самарского гарнизона прошел концерт, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Творческие коллективы Дома офицеров Самарского гарнизона провели концерт для военнослужащих 2-й общевойсковой армии и ветеранов Вооруженных Сил, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Концерт проходил в Келецкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригаде управления. Артисты исполнили известные эстрадные композиции и авторские песни, посвященные российской армии. Также перед зрителями выступили ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

Справочно:

33 года назад — 15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод Советских войск из Демократической Республики Афганистан. Эта дата стала памятным днем о воинах, погибших во время исполнения интернационального долга в Афганистане. Традиционно в этот день вспоминают советских и российских участников всех вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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