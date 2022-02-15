15.02.2022 (17:30)

Атакой с ходу танкисты ЦВО разгромили условного противника в ходе ночного учения в Кузбассе

Танкисты мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, атакой с ходу разгромили живую силу и технику условного противника в ходе ночного учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, разведчики при помощи оптико-электронного комплекса наблюдения «Ирония» обнаружили скопление живой силы и военной техники условного противника. Координаты неприятеля оперативно были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение применить танковое подразделение для внезапного уничтожения врага в ночное время. Использовав весь технический потенциал танков Т-72Б3, танкисты на максимально допустимой скорости с ходу атаковали условного противника и уничтожили его огнем из штатного вооружения.

Особое внимание во время учения уделялось максимально быстрому и скрытному передвижению танкового подразделения, а также слаженности действий экипажей во время ночного боя.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

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