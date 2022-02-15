15.02.2022 (17:15)

В Новосибирске военнослужащие ЦВО приняли участие в возложении цветов к монументу воинам-интернационалистам

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, представители командования общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, личный состав новосибирского гарнизона со своими семьями, ветераны Вооруженных Сил РФ, представители силовых структур, руководство области и города, представители юнармейских организаций области, а также другие жители и гости столицы Сибири почтили память погибших в зарубежных военных конфликтах россиян минутой молчания, затем возложили цветы и венки к пилонам, установленным в честь воинов, погибших на локальных войнах.

С 2011 года в России ежегодно 15 февраля отмечается День памяти о павших российских воинах, исполнявших долг за пределами страны. Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

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