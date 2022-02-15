15.02.2022 (16:45)

В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению плановых учений

В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год.

В рамках учения надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования и совершили переход в назначенные районы.

Целью учения является отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

В рамках учения планируется отработать мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней. Планом учения предусматривается отработка совместных учебно-боевых упражнений кораблями и самолетами Северного флота по поражению корабельных группировок условного противника.

Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения.

Всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.

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