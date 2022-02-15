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15.02.2022 (16:30)

В Калининградской области начались сборы с командирами батальонов армейского корпуса и береговых войск Балтийского флота

На нескольких полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходят учебно-методические сборы с командирами батальонов и их заместителями.

В рамках учебных мероприятий командиры батальонов и дивизионов получат возможность теоретически и практически изучить все этапы проведения занятий по боевой подготовке с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения и тактические приемы современного боя.

В сборах задействованы подразделения технического обеспечения, эвакуации и ремонта боевой техники, а также полевые медицинские пункты, на базе которых санинструкторы отработают задачи оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим.

В ходе сборов офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, а также сдадут зачеты по вождению боевых машин и физической подготовке. Для обеспечения учебного процесса будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Кроме того, участникам сборов доведут требования к организации боевой подготовки личного состава, которыми командиры батальонов будут руководствоваться в зимнем периоде обучения текущего учебного года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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