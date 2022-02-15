15.02.2022 (16:15)
После плановых учений в Крыму военнослужащие ЮВО приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации
Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации (ППД).
Личный состав подразделений совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.
Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.
По прибытии в ППД боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.