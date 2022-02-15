Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2022 (16:15)

После плановых учений в Крыму военнослужащие ЮВО приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации

Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации (ППД).

Личный состав подразделений совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.

Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

По прибытии в ППД боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На военной базе ЮВО в Армении состоялись памятные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана
Военнослужащие ЮВО в Волгограде приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана
Около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к двустороннему тактическому учению в горах Абхазии
В Крыму в ходе лагерного сбора расчеты ПТРК осваивают новейшие элементы боевого порядка

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false