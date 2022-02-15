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15.02.2022 (16:00)

Курсанты НВВКУ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Руководящий состав и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятиях, которые проходили в памятных местах Новосибирска (Аллея Славы) и Бердска (Мемориал воинскому братству защитников Отечества), приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава города Бердска Евгений Шестернин, ветераны, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, участники военно-патриотических клубов и другие приглашенные лица.

Курсантам удалось побеседовать с героями прошлой войны, рассказать о своей учебе в военном училище.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ
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