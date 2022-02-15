15.02.2022 (16:00)
Курсанты НВВКУ приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Руководящий состав и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В мероприятиях, которые проходили в памятных местах Новосибирска (Аллея Славы) и Бердска (Мемориал воинскому братству защитников Отечества), приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава города Бердска Евгений Шестернин, ветераны, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, участники военно-патриотических клубов и другие приглашенные лица.
Курсантам удалось побеседовать с героями прошлой войны, рассказать о своей учебе в военном училище.
Новости по теме:
Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО во время гастролей провели мастер-класс для студентов в Киргизии
Механики-водители мотострелковых подразделений ВВО в Забайкалье совершенствуют навыки по вождению боевой техники в условиях экстремального холода
В Саратове первые подразделение артиллеристов ВВО завершили обучение по специальному циклу подготовки минометных подразделений в учебном подразделении «Стальная вьюга»
Метки: