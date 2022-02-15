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15.02.2022 (15:45)

Летно-тактическое учение российских летчиков стартовало в горах Таджикистана

Летно-тактическое учение с экипажами транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1и ударных Ми-24 авиационной группой 201-ой российской военной базы стартовало в горах Таджикистана.

В ходе учения летчики отработают задачи по ведению воздушной разведки, выполнят полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произведут посадку на неподготовленные площадки. Для оказания поддержки мотострелковым подразделениям экипажи армейской авиации на полигоне Самбули выполнят ракетные удары по наземным целям условного противника. На фоне единого замысла одновременно с авиацией будет проведено тактическое учение с зенитным ракетным комплексом С-300ПС, находящимся на опытно-боевом дежурстве.  Расчеты выполнят захват, сопровождение целей, а также отразят удар средств воздушного нападения условного противника, в роли которого выступят экипажи авиационной группы.

Кроме того, летчики пройдут курс выживания в горной местности с отработкой навыков эвакуации и транспортировки пострадавших, используя подручные средства спасения и оказания первой медицинской помощи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Таджикистан , Центральный военный округ
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