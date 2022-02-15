15.02.2022 (15:30)

Боевые расчеты ГИКЦ имени Г.С. Титова обеспечили запуск ТГК «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС обеспечили запуск транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя среднего класса «Союз 2.1а» и ТГК «Прогресс МС-19» на этапе выведения и в орбитальном полете к Международной космической станции.

Специалисты 15-й армии ВКС провели оперативную обработку телеметрической информации ракеты-носителя на активном участке орбитального полета.

Всего в обеспечении запуска ТГК «Прогресс МС-19» было задействовано более 20 наземных измерительных средств и около 250 военнослужащих и гражданского персонала ГИКЦ имени Г.С. Титова.

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