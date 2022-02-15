15.02.2022 (15:15)
Военнослужащие ВВО в Приамурье почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В военных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В Белогорском гарнизоне военнослужащие ВВО после минуты молчания возложили к мемориалу живые цветы, венки и гирлянды. Также в мероприятии участвовали ветераны Афганистана, представители военно-патриотических клубов и администрации региона.
Кроме этого, вечером юнармейцы провели акцию «Свеча памяти», посвященную памяти воинов-интернационалистов, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества.
Новости по теме:
В Хабаровске военнослужащие ВВО почтили память воинов, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах
Снайперы ВВО в Забайкалье готовятся к окружному конкурсу профессионального мастерства «Снайперский рубеж»
Метки: