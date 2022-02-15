15.02.2022 (15:15)

Военнослужащие ВВО в Приамурье почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В военных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В Белогорском гарнизоне военнослужащие ВВО после минуты молчания возложили к мемориалу живые цветы, венки и гирлянды. Также в мероприятии участвовали ветераны Афганистана, представители военно-патриотических клубов и администрации региона.

Кроме этого, вечером юнармейцы провели акцию «Свеча памяти», посвященную памяти воинов-интернационалистов, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества.

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