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15.02.2022 (15:15)

Военнослужащие ВВО в Приамурье почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В военных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В Белогорском гарнизоне военнослужащие ВВО после минуты молчания возложили к мемориалу живые цветы, венки и гирлянды. Также в мероприятии участвовали ветераны Афганистана, представители военно-патриотических клубов и администрации региона.

Кроме этого, вечером юнармейцы провели акцию «Свеча памяти», посвященную памяти воинов-интернационалистов, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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