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15.02.2022 (15:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память воинов, погибших в боевых действиях за пределами России

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) почтили память советских военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

Торжественное построение началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и выноса Боевого знамени соединения. Почтить память россиян, выполнявших интернациональный долг за пределами Отечества, пришли ветераны Вооруженных Сил.

Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отслужил молебен о здравии воинов-афганцев и литию об упокоении всех усопших воинов-интернационалистов, убиенных на поле брани.

В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Памятник расположен на территории военно-патриотического парка «Патриот» и сочетает в себе имитацию Кремлёвской стены и стены Бендерской крепости, а также скульптуру в виде Боевого знамени, черного тюльпана и обелиска с именами погибших в Афганской войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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