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15.02.2022 (14:45)

В Военной академии ПВО ВС РФ прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Вчера, в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации проведены встречи ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике со слушателями и курсантами.

15 февраля проведен митинг с участием всего личного состава и возложение цветов к бюстам героев – выпускников академии и памятному камню, установленному в честь воинов-интернационалистов.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества отмечается в России 15 февраля, начиная с 2011 года. Именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта важная дата отмечается также в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие направлялись и в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию, Абхазию, Южную Осетию и Сирию.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
ПВО , Сухопутные войска
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