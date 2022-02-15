15.02.2022 (14:30)

Зенитчики ЗВО отработали прикрытие колонн военной техники, убывающих в ППД после успешно проведенного учения

Боевые расчеты переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК «Игла» и зенитных установок ЗУ-23 отработали задачи по отражению воздушной атаки условного противника в ходе совершения марша колонн бронетехники одного из соединений Западного военного округа на станции погрузки для дальнейшего убытия в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области.

В ходе движения колонн до станции погрузки зенитчики совершенствовали свои навыки по применению вооружения для уничтожения вертолетов, бронетехники, наземных объектов и живой силы условного противника на дальности до 5 километров.

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