15.02.2022 (12:55)

Армейские конькобежцы стали серебряными призёрами Олимпийских игр в командной гонке преследования

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине определились победители и призёры в командной гонке преследования среди конькобежцев. В составе сборной ОКР серебряными призёрами Игр-2022 стали три представителя Центрального спортивного клуба Армии.

Сборная ОКР в составе трёх спортсменов Центрального спортивного клуба Армии - Руслана Захарова, Даниила Алдошкина и Сергея Трофимова - завоевала серебряные награды Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования среди конькобежцев. В решающем забеге лучшими стали норвежцы - 3 минуты 38,07 секунды. Армейские спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 40,46 секунды.

В борьбе за третье место конькобежцы США выиграли у команды Нидерландов.

Уже в полуфинальном забеге армейские спортсмены показали очень быстрые секунды и установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.

Важно отметить, что Руслан Захаров - уникальный спортсмен.

Он стал первым среди россиян, кто стал обладателем наград Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте.

В 2014 году на Играх в Сочи армеец выгорал золотые награды в составе сборной в эстафете в шорт-треке.

А в Пекине-2022 завоевал «серебро» уже в составе эстафетной команды среди конькобежцев.

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