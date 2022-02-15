15.02.2022 (12:55)
Армейские конькобежцы стали серебряными призёрами Олимпийских игр в командной гонке преследования
Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине определились победители и призёры в командной гонке преследования среди конькобежцев. В составе сборной ОКР серебряными призёрами Игр-2022 стали три представителя Центрального спортивного клуба Армии.
Сборная ОКР в составе трёх спортсменов Центрального спортивного клуба Армии - Руслана Захарова, Даниила Алдошкина и Сергея Трофимова - завоевала серебряные награды Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования среди конькобежцев. В решающем забеге лучшими стали норвежцы - 3 минуты 38,07 секунды. Армейские спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 40,46 секунды.
В борьбе за третье место конькобежцы США выиграли у команды Нидерландов.
Уже в полуфинальном забеге армейские спортсмены показали очень быстрые секунды и установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.
Важно отметить, что Руслан Захаров - уникальный спортсмен.
Он стал первым среди россиян, кто стал обладателем наград Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте.
В 2014 году на Играх в Сочи армеец выгорал золотые награды в составе сборной в эстафете в шорт-треке.
А в Пекине-2022 завоевал «серебро» уже в составе эстафетной команды среди конькобежцев.