15.02.2022 (12:50)

Биатлонисты ЦСКА – бронзовые призёры в эстафете

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды в мужской биатлонной эстафете 4х7,5 км. Сборная ОКР, состоящая исключительно из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, завоевала бронзовые награды.

Биатлонисты Центрального спортивного клуба Армии - старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и Карим Халили заняли третье место по итогам эстафеты 4х7,5 км в Пекине.

Выиграли спортсмены Норвегии, преодолев дистанцию за 1 час 19 минут и 50,2 секунды с одним штрафным кругом и 7 дополнительными патронами.

Серебряные награды завоевали биатлонисты сборной Франции - плюс 27,4 секунды.

Отставание сборной ОКР от победителей 45,3 секунды.

После первого этапа Карим Халили передал эстафету Александру Логинову первым с небольшим отрывом от соперников. Логинов, даже не смотря на использование двух дополнительных патронов на второй стрельбе, смог создать для команды неплохой задел. На третий этап Максим Цветков уходил с гандикапом в 36 секунд. Максим блестяще справился со стрельбой на двух огневых рубежах и отправил Эдуарда Латыпова на заключительный этап с отрывом от соперников в 41 секунду. Латыпов смог проявить хладнокровность, отстрелял на ноль «лежку» и довёл преимущество сборной ОКР более чем в 50 секунд. Но, увы, вторая стрельба отправила сборную ОКР на два штрафных круга. Этим провалом российских биатлонистов воспользовались норвежцы и французы. В борьбе за третье место Латыпов смог выиграть у немцев.

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