Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.02.2022 (12:50)

Биатлонисты ЦСКА – бронзовые призёры в эстафете

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды в мужской биатлонной эстафете 4х7,5 км. Сборная ОКР, состоящая исключительно из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, завоевала бронзовые награды.

Биатлонисты Центрального спортивного клуба Армии - старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов, прапорщик Эдуард Латыпов и Карим Халили заняли третье место по итогам эстафеты 4х7,5 км в Пекине.

Выиграли спортсмены Норвегии, преодолев дистанцию за 1 час 19 минут и 50,2 секунды с одним штрафным кругом и 7 дополнительными патронами. 

Серебряные награды завоевали биатлонисты сборной Франции - плюс 27,4 секунды.

Отставание сборной ОКР от победителей 45,3 секунды.

После первого этапа Карим Халили передал эстафету Александру Логинову первым с небольшим отрывом от соперников. Логинов, даже не смотря на использование двух дополнительных патронов на второй стрельбе, смог создать для команды неплохой задел. На третий этап Максим Цветков уходил с гандикапом в 36 секунд. Максим блестяще справился со стрельбой на двух огневых рубежах и отправил Эдуарда Латыпова на заключительный этап с отрывом от соперников в 41 секунду. Латыпов смог проявить хладнокровность, отстрелял на ноль «лежку» и довёл преимущество сборной ОКР более чем в 50 секунд. Но, увы, вторая стрельба отправила сборную ОКР на два штрафных круга. Этим провалом российских биатлонистов воспользовались норвежцы и французы. В борьбе за третье место Латыпов смог выиграть у немцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В одиннадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейские спортсмены поборются за 5 комплектов медалей в 4 видах спорта
Рядовой спортивной роты ЦСКА Леонид Михневич стал победителем Первенства России по бобслею
Биатлонист ЦСКА Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром Олимпиады-2022
Армейский лыжник Алексей Червоткин стал олимпийским чемпионом в составе команды в эстафете

Метки:
Зимние Олимпийские игры 2022
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false