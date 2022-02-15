15.02.2022 (14:15)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 33 года с момента официального завершения вывода войск Советского Союза Социалистических Республик (СССР) из республики Афганистан отдалили события тех дней, но не изгладили из памяти имена павших. В академии вновь и вновь вспоминают воинов-интернационалистов, погибших на афганской войне, и чествуют михайловцев – ветеранов боевых действий в Афганистане. Боевой опыт, которых стал частью новой страницы в книге военных знаний, накопленных русской артиллерией, которой в этом году исполняется 640 лет.

Сегодня в академии трудятся 14 боевых офицеров – участников войны в Афганистане: генерал-майоры Владимир Денисенко, Владилен Ломинкин, полковники Сергей Буг, Александр Бачило, Сергей Зорин, Александр Зубачев, Владимир Кондрашин, Валерий Тищенко, Сергей Храбров, подполковники Алексей Дусин, Сергей Спиридонов, Александр Тыщенко, майор Валерий Пашков, капитан Евгений Копатько. Они прошли сквозь огонь боев и сражений, проявляя героизм, мужество и стойкость, проливая свою кровь, испытывая скорбь из-за гибели боевых товарищей. Среди их наград есть отечественные и иностранные ордена и медали за заслуги, проявленные в ходе исполнения воинского долга в Афганистане.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ветераны боевых действий возложили цветы на Мемориальном комплексе памяти погибшим воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище.

О событиях тех далеких лет, об участие михайловцев в войне на земле Афганистана, рассказывали курсантам на уроках мужества и экскурсиях в музеи истории и библиотеке. Богатый книжный фонд академии позволил полноценно осветить историю тех событий от момента ввода в Афганистан советских войск в декабре 1979 года до момента перехода моста Дружбы через реку Амударью подразделениями 40-й армии при возвращении на родину в феврале 1989 года. В музее истории и в библиотеке академии для посетителей организованы выставки литературы и в режиме «без остановки» демонстрируется мультимедиа-галерея, созданная сотрудниками библиотеки.

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