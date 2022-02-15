15.02.2022 (14:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели День открытых дверей в музее Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели День открытых дверей в музее Боевой Славы.

В День открытых дверей в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ пришли ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, ветераны войны в Афганистане, юнармейцы и местные жители.

В музее гостям представили зал, посвященный событиям войны в Афганистане. В ходе экскурсии военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали оружие, экипировку и газеты времен Афганской войны.

Мероприятие было посвящено 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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