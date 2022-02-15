15.02.2022 (05:00)
Около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к двустороннему тактическому учению в горах Абхазии
На полигон Цабал в горном районе Республики Абхазия прибыли батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) для участия в плановом двустороннем учении с боевой стрельбой.
В ходе марша в составе механизированной колонны мотострелковые подразделения ЮВО отразили атаки диверсионных групп условного противника.
На тактическом поле полигона командиры батальонов организовали управление боем подчиненными и приданными подразделениями. На этапе боевой стрельбы мотострелки поразили мишени из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия, включая гранатометы РПГ-7Д и АГС-17.
Основной целью двустороннего батальонного тактического учения является проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.
Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 200 единиц техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные гаубицы «Акация» и беспилотные летательные аппараты.