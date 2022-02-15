15.02.2022 (11:38)

Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации

В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Республики Беларусь проводится совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость-2022».

Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

На полигоне «Обуз-Лесновский», 19 февраля, предусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления.

На розыгрыш практических действий, в качестве наблюдателей, приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ.

В оперативно-важных районах мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация.

Продолжается проведение учений с соединениями и воинскими частями на других полигонах на территории Российской Федерации. Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом.

По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице