15.02.2022 (13:45)
Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО во время гастролей провели мастер-класс для студентов в Киргизии
Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) во время гастролей провели мастер-класс для студентов Бишкекского хореографического училища. Мероприятие посетили 200 студентов.
Мастер-класс состоялся в формате концерта. Студенты услышали музыкальные композиции советской эстрады, русские народные песни, увидели национальные музыкально-хореографические вариации.
Ансамбль песни и пляски ЦВО также выступил с концертами для военнослужащих российской военной базы, членов их семей, курсантов военных учебных заведений республики, местных жителей и представителей органов власти Киргизии.
Новости по теме:
Офицеры ВАИ ЦВО проверили контроль предрейсового осмотра российских военнослужащих-водителей в Киргизии
Метки: