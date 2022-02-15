15.02.2022 (13:45)

Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО во время гастролей провели мастер-класс для студентов в Киргизии

Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) во время гастролей провели мастер-класс для студентов Бишкекского хореографического училища. Мероприятие посетили 200 студентов.

Мастер-класс состоялся в формате концерта. Студенты услышали музыкальные композиции советской эстрады, русские народные песни, увидели национальные музыкально-хореографические вариации.

Ансамбль песни и пляски ЦВО также выступил с концертами для военнослужащих российской военной базы, членов их семей, курсантов военных учебных заведений республики, местных жителей и представителей органов власти Киргизии.

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