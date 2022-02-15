15.02.2022 (13:30)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО изучили методику «слепой» стрельбы в Ленинградской области

Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) изучили методику «слепой» стрельбы в Ленинградской области.

Курсанты учебного центра по подготовке снайперов отработали практические действия по уничтожению «противника» в условиях городской застройки. Для этого снайперы поражали управляемые мишени, движущиеся между множеством различных препятствий в случайном порядке. Время визуального контакта с мишенью составляло не более семи секунд, что требует от военнослужащих не только навыков быстрого прицеливания, но и высоких аналитических способностей, чтобы предугадывать место ложных и основных огневых позиций.

Кроме того, военнослужащие в процессе подготовки изучают приёмы «снайперских дуэлей», отрабатывают «снайперский залп», огневую поддержку при штурме зданий, а также осваивают скоростную стрельбу с переносом огня по фронту в условиях общевойскового боя.

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