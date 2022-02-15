15.02.2022 (13:15)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Воронеже
В Воронеже военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возложили цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам в честь 33-й годовщины вывода войск из Афганистана.
В памятном мероприятии приняли участие командование общевойсковой армии ЗВО, военнослужащие Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А, Гагарина», а также представители ветеранских организаций, областной и городской администраций.
Торжественным маршем в составе парадной коробки церемонию завершила рота Почетного караула и военного оркестра Военно-воздушной академии.
Всего в памятной церемонии приняло участие около 500 человек, включая военнослужащих Воронежского гарнизона и ветеранов-афганцев общевойсковой армии ЗВО.