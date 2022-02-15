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15.02.2022 (13:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Воронеже

В Воронеже военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) возложили цветы и венки к памятнику воинам-интернационалистам в честь 33-й годовщины вывода войск из Афганистана.

В памятном мероприятии приняли участие командование общевойсковой армии ЗВО, военнослужащие Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А, Гагарина», а также представители ветеранских организаций, областной и городской администраций.

Торжественным маршем в составе парадной коробки церемонию завершила рота Почетного караула и военного оркестра Военно-воздушной академии.

Всего в памятной церемонии приняло участие около 500 человек, включая военнослужащих Воронежского гарнизона и ветеранов-афганцев общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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