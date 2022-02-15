15.02.2022 (13:00)
В Киргизии военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическое занятие для школьников
Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) для школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Минобороны России в Киргизской Республике, провели профилактическое занятие по правилам дорожного движения.
Офицеры ВАИ в игровой форме рассказали ребятам правила дорожного движения для пешеходов. Особое внимание испекторы уделили движению в вечернее время суток, напомнив ребятам о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде.
В завершение занятия военные автоинспекторы пожелали школьникам хорошей учебы, быть внимательными на дороге и вручили памятки с правилами движения для пешеходов.
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