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15.02.2022 (13:00)

В Киргизии военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическое занятие для школьников

Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) для школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Минобороны России в Киргизской Республике, провели профилактическое занятие по правилам дорожного движения.

Офицеры ВАИ в игровой форме рассказали ребятам правила дорожного движения для пешеходов. Особое внимание испекторы уделили движению в вечернее время суток, напомнив ребятам о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде.

В завершение занятия военные автоинспекторы пожелали школьникам хорошей учебы, быть внимательными на дороге и вручили памятки с правилами движения для пешеходов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия , ВАИ
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