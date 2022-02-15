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15.02.2022 (12:45)

В Смоленской области стартовал чемпионат Ленинградской армии ВВС и ПВО по хоккею

В Смоленской области стартовал чемпионат Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) по хоккею с шайбой.

В турнире, который завершится 19 февраля, примут участие восемь команд от соединений и воинских частей непосредственного подчинения. В течение четырёх дней военнослужащие будут бороться за звание сильнейшей команды объединения.

Победителю армейского этапа в марте предстоит побороться за Кубок командующего войсками Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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