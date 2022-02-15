15.02.2022 (12:30)

В Воронеже артиллеристы ЗВО проведут салют в честь Дня защитника Отечества из противотанковых пушек МТ-12

Военнослужащие гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в День защитника Отечества проведут салют в городе воинской славы Воронеж из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Сводный салютный дивизион артиллерийских подразделений приступил к завершающим тренировкам для подготовки салюта 23 февраля в Воронеже. Салют будет организован с применением салютных установок, а также противотанковых пушек МТ-12.

100-мм орудия озвучат салют в 21 час по местному времени. Всего в небо над Воронежем поднимутся около 400 шаров с фейерверочными изделиями 100-, 105- и 125-мм калибра. Всего в составе салютных батарей задействовано около 50 военнослужащих.

180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат фейерверочные заряды. Жители Воронежа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) на высоте около 250–300 метров.

23 февраля пушки МТ-12 и салютные установки будут доставлены к месту проведения праздничного салюта в сопровождении автомобилей военной автомобильной инспекции, военной полиции и с соблюдением требований безопасности.

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