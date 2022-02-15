15.02.2022 (12:15)
На военной базе ЮВО в Армении состоялись памятные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана.
В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах состоялись собрания военнослужащих соединения. Память воинов-интернационалистов почили минутой молчания, перед военнослужащими выступили представители командования военной базы, а также помощник командира по работе с верующими военнослужащими российской военной базы в Армении протоиерей Артемий Эмке.
В культурно-досуговом центре состоялся показ документального фильма о выводе советских войск из Афганистана, а специалисты военно-политического отдела провели урок мужества, на котором личному составу рассказали о примерах героизма советских солдат и офицеров.
По завершении памятных мероприятий военнослужащие военной базы возложили гирлянды и цветы.
В памятных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, приняли участие военнослужащие ЮВО, члены их семей, в том числе и воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Справочно:
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.