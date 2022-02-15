15.02.2022 (12:00)

Военнослужащие ЮВО в Волгограде приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана

Военнослужащие волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В городе-герое Волгограде у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, начавшийся с минуты молчания. Перед собравшимися выступил заместитель командира мотострелкового соединения ЮВО гвардии полковник Алексей Аврамченко, воины-интернационалисты, духовный наставник соединения отец Георгий и представители администрации Волгоградской области.

По окончании митинга военнослужащие роты почетного караула волгоградского гарнизона ЮВО возложили к подножью монумента гирлянду, гости митинга возложили цветы в память о воинах, не вернувшихся с выполнения интернационального долга.

Справочно:

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.

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