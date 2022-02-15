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15.02.2022 (11:45)

В Хабаровске военнослужащие ВВО почтили память воинов, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах

В Хабаровске состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дальневосточники самоотверженно сражались в боях на Китайско-Восточной железной дороге, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, острове Даманский. Особыми вехами российской истории навсегда останутся Афганистан и Северный Кавказ. Сейчас воины решают задачи противодействия мировому терроризму в Сирии.

У мемориального комплекса на площади Славы командование Восточного военного округа почтило память воинов, погибших в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Военнослужащие роты почетного караула возложили памятный венок, а военный оркестр штаба ВВО обеспечил музыкальное сопровождение.

Далее мероприятие продолжилось у монумента «Черный тюльпан», воздвигнутом в память о погибших в Афганской войне. К подножию памятника представители командования ВВО, правительства Хабаровского края, городской администрации возложили красные гвоздики.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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